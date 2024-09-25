Arkadaşını çekiçle öldürüp eğlence mekanına gitti

Tartıştığı arkadaşını çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalışan 65 yaşındaki adam eğlence mekanında polis ekipleri tarafından yakalandı. İşte adım adım cinayet.

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