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Arkadaşını çekiçle öldürüp eğlence mekanına gitti

Arkadaşını çekiçle öldürüp eğlence mekanına gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 00:25
Tartıştığı arkadaşını çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalışan 65 yaşındaki adam eğlence mekanında polis ekipleri tarafından yakalandı. İşte adım adım cinayet.
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Arkadaşını çekiçle öldürüp eğlence mekanına gitti
Arkadaşını çekiçle öldürüp eğlence mekanına gitti
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