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Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 12:39
Ardahan'ın Posof ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Ardahan’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
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