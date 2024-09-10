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Ardahan'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Ardahan'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 08:58
Ardahan'da domuzlar gece yarısı KYK yurdunun bahçesine girerek, çöp konteynerlerinin etrafında ve bahçe içerisinde yiyecek aradı. İnsanların sokakta bulunmadığı dakikalarda rahatça gezinen yaban domuzları, yiyecek bulmak için uzun süre çevrede dolaştı. Yaklaşık iki saat bu şekilde dolaşan ve beslenmeye çalışan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.
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