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Araçlar bisiklet yolunu kullanmaya başladı! Bisiklet yolu tehlike saçıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 16:48
İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu otomobil ve motosiklet sürücüleri tarafından kullanılmaya başlandı. Bu durum bisikletlileri mağdur etti. O anlar kameralara yansıdı.
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