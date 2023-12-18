Araçlar bisiklet yolunu kullanmaya başladı! Bisiklet yolu tehlike saçıyor

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu otomobil ve motosiklet sürücüleri tarafından kullanılmaya başlandı. Bu durum bisikletlileri mağdur etti. O anlar kameralara yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN