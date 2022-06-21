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Aracından zorla indirip boğazını sıktı!

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Giriş: 21.06.2022 08:42
Ankara'da otomobilleriyle geldikleri cadde üzerinde buluştuktan sonra tartışan H.K., kız arkadaşı olduğu öğrenilen Z.D.'ye şiddet uyguladı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde Z.D.'nin boğazını sıkan H.K., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla polis tarafından emniyete görütülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Aracından zorla indirip boğazını sıktı!
Aracından zorla indirip boğazını sıktı!
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