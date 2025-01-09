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Aracı bozulan sürücüye polis yardım etti!

Aracı bozulan sürücüye polis yardım etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.01.2025 01:38
Alınan bilgilere göre Bilecik İl Özel İdaresi Kavşağında görev yapan trafik polisi ışıkta arıza yapan araç sürücünün hemen yardımına koştu. Bozulan aracı araç içindeki başka bir vatandaşla iterek müsait bir yere çekilmesini sağlayan polis memuru diğer sürüler tarafından takdirle karşılandı. Bu durum Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ait KGYS kameralarına yansırken, "Duyarlı meslektaşımızın yardımsever tavrı takdirle karşılandı. Bugün il merkezimiz İl Özel İdaresi Kavşağında görev başında olan trafik polisimiz, trafik ışıklarında aracı arıza yapan araç sürücüsüne yardım etti. Araç sürücüsü vatandaşımız, kendisine yardım eden meslektaşımıza teşekkür etti. Zorlu kış aylarında yolda kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için önemli görevler üstlenen trafik ekiplerimiz, fedakarca görev yapmaya devam ediyor. Her koşulda, her zorlukta, daima Bilecik Halkının yanındayız. Sizin için varız, sizinle varız" yazısıyla paylaşıldı.
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Aracı bozulan sürücüye polis yardım etti!
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