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Araç kullanırken dehşeti yaşadı! Düşen telefonu başına olmadık işler açtı

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Giriş: 20.09.2023 11:34
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki tur midibüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazanın otomobil sürücüsünün düşen telefonu seyir halindeyken aldığı sırada gerçekleştiği bildirildi.
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