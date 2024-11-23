Arabadan 60 milyon TL’lik gümrük kaçağı 20 kg altın çıktı!

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Gürpınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hafif ticari bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada ‘zula’ diye tabir edilen yerde piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan gümrük kaçağı 20 kilo külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

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