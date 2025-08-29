Apartman yangını paniğe neden oldu

29 Ağustos 2025, Cuma

Yangın saat 18.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 7'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede en üst kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
