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Antik Mısır'da 50'den fazla lahit keşfedildi

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Giriş: 19.01.2021 15:12
Güncelleme:19.01.2021 16:00
Mısır'dan yeni bir keşif haberi daha geldi. Bu kez ülkenin antik kenti Sakkara bölgesinde 2 bin 500 yıl öncesine ışık tutan 50'den fazla lahit gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar 2 bin 500 yıl öncesine ışık tutacak keşfe imza attı. Mısır'ın antik Sakkara bölgesinde 50'den fazla lahit bulundu.

Lahitlerin 16. ve 11. yüzyıl arasındaki döneme ait olduğu belirtildi. Keşiflerin antik Sakkara bölgesine ışık tutabilecek değerde olduğuna dikkat çekiliyor.

Söz konusu bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Mısır'da kasım ayında yapılan kazılarda100'den fazla lahit keşfedilmiş, bu gelişme 2020'nin en büyük arkeolojik keşfi olarak kayda geçmişti.

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