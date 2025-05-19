Antik Çağ’dan günümüze uzanan yolculuk: Kilikya Yolu ziyaretçilerini ağırladı

Doğa tutkunları, Mersin'de hayata geçirilen 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında gerçekleştirilen Kilikya Yolu parkur yürüyüşüyle bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğa tutkunları, 2 gün boyunca parkuru arşınlayarak Antik Çağ’dan günümüze uzanan keyifli bir yolculuk yaptı.

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