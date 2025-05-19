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Antik Çağ’dan günümüze uzanan yolculuk: Kilikya Yolu ziyaretçilerini ağırladı

Antik Çağ’dan günümüze uzanan yolculuk: Kilikya Yolu ziyaretçilerini ağırladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.05.2025 15:07
Doğa tutkunları, Mersin'de hayata geçirilen 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında gerçekleştirilen Kilikya Yolu parkur yürüyüşüyle bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğa tutkunları, 2 gün boyunca parkuru arşınlayarak Antik Çağ’dan günümüze uzanan keyifli bir yolculuk yaptı.
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Antik Çağ’dan günümüze uzanan yolculuk: Kilikya Yolu ziyaretçilerini ağırladı
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