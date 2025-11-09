Antalya’da trafik magandası dehşeti! Şüpheliye ev hapis kararı

09 Kasım 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2025 22:36
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilin önünü kesen maganda, araçtan inmesiyle otomobilin camını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen şüpheli ev hapsi verilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.
