Antalya’da trafik magandası dehşeti! Şüpheliye ev hapis kararı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilin önünü kesen maganda, araçtan inmesiyle otomobilin camını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen şüpheli ev hapsi verilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.