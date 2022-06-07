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Antalya’da tonlarca domates ve salatalık çöpe döküldü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2022 12:39
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmaya giden iki kişi tonlarca sebzenin çöp toplama alanına döküldüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Çöp toplama alanındaki salatalık ve domatesleri görüntüleyen vatandaşlar duruma isyan etti. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli canlı yayında aktardı.
Tonlarca domates ve salatalık çöpe döküldü!
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