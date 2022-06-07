Antalya’da tonlarca domates ve salatalık çöpe döküldü!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmaya giden iki kişi tonlarca sebzenin çöp toplama alanına döküldüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Çöp toplama alanındaki salatalık ve domatesleri görüntüleyen vatandaşlar duruma isyan etti. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli canlı yayında aktardı.