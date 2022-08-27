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Antalya’da şoke eden olay! Evlilik yıl dönümü kutlaması kabusa döndü

DHA
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Giriş: 27.08.2022 10:02
Antalya'da Türk eşi ve kızı ile 5 yıldızlı bir otele evlilik yıl dönümü kutlaması için giden İngiliz avukat Toma Jasinauskaite Kurtulan, tatil için gittikleri otel müdürü tarafından darbedildiğini belirterek yönetim hakkında suç duyurusunda bulundu. O.D.'nin Kurtulan'ı darbedip, yere düşürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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