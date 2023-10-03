03 Ekim 2023, Salı
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Antalya’da silahlı saldırgan taksi sürücüsüne dehşeti yaşattı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı .
Antalya'da ticari taksi sürücüsüyle tartışan yolcu, taksiciye hayatının dehşet dolu dakikalarını yaşattı. Belinden çıkardığı tabancanın namlusuna mermiyi süren yolcu, taksicinin kafasına silahı dayayıp kabzası ile vurdu. Taksici silahı almak için üzerine atladığı sırada yaşanan boğuşmada tabancadan çıkan kurşun, az farkla tavanı deldi. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.