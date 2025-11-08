Antalya’da pansiyon odasında ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 460. Sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aynı odada kaldığı arkadaşı, son 2-3 gündür kendisine ulaşamadığı Ümit Kalın için endişelenince durumu pansiyon yetkililerine bildirdi. Yetkililer tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN