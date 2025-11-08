08 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Antalya'da pansiyon odasında ölü bulundu
Antalya’da pansiyon odasında ölü bulundu

Antalya'da pansiyon odasında ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2025 16:49
Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 460. Sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aynı odada kaldığı arkadaşı, son 2-3 gündür kendisine ulaşamadığı Ümit Kalın için endişelenince durumu pansiyon yetkililerine bildirdi. Yetkililer tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da pansiyon odasında ölü bulundu
Barcelona yuvasına döndü
Barcelona yuvasına döndü
Antalya’da pansiyon odasında ölü bulundu
Antalya'da pansiyon odasında ölü bulundu
Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı!
Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı!
Diyarbakır’da trafik kazaları!a
Diyarbakır'da trafik kazaları!a
Bolu’yu sis tabakası kapladı
Bolu’yu sis tabakası kapladı
Hatay’da deprem sonrası 5 köprülü kavşak hizmete açıldı
Hatay’da deprem sonrası 5 köprülü kavşak hizmete açıldı
Balıkesir’de makineli hasat zeytinde verimi artırıyor
Balıkesir’de makineli hasat zeytinde verimi artırıyor
Sürücü kurslarında ‘elektrikli’ farkına dikkat
Sürücü kurslarında ‘elektrikli' farkına dikkat
77 yaşındaki kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı
77 yaşındaki kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı
Kimi istediğini aldı kimi alamadı
Kimi istediğini aldı kimi alamadı
Sultanpınar Yaylası göz kamaştırıyor
Sultanpınar Yaylası göz kamaştırıyor
4. Uluslararası Tarsus Festivali renkli görüntülerle başladı
4. Uluslararası Tarsus Festivali renkli görüntülerle başladı
Daha Fazla Video Göster