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Antalya’da kızların birbirilerine tekmelerle saldırdığı erkek kavgası kamerada! 3 gözaltı

İHA
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Giriş: 01.04.2022 13:55
Antalya’da genç bir kız, sevgilisiyle görüştüğünü öne süren başka bir genç kızı yere yatırıp tekme tokat saldırarak darp etti. O anları da cep telefonu kamerasına kayda aldıran genç kız ve arkadaşları, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Şavlak mevkiinde gerçekleşti.

İddiaya göre, K.E., sevgilisinin görüşmeye devam ettiğini öne sürdüğü eski sevgilisi Ş.G. (21) ile kavga etmeye başladı.

TEKMELER TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Ş.G.'yi yere yatıran K.E., genç kıza tokat ve tekmeler atmaya başladı. Genç kızın bir yandan saçını tutup sürükleyen K.E., karın boşluğu ve kafasına da tekme atmaya devam etti.

FECİ KIZ KAVGASI KAMERADA

O anları ise K.E.'nin yanındakiler cep telefonuyla kaydetti ve görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

3 GÖZALTI

Ş.G.'nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, aynı gün içerisinde K.E. ve yanındaki Ö.A., H.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirtilen E.D.'nin ise arandığı öğrenildi.

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