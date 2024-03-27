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Antalya'da kıraathanede silahlı çatışma: 7 yaralı, 12 gözaltı

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Giriş: 27.03.2024 19:04
Antalya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada son bilgilere göre 14 kişinin yaralandığı 18 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.
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