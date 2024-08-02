Antalya'da kan donduran cinayet! Sevgilisini ve cinayete şahit olan 8 yaşındaki çocuğu öldürdü

Antalya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Tartıştığı sevgilinin başını taşla ezerek katleden katil zanlısı, annesinin ölümüne şahit olan 8 yaşındaki çocuğu da iple boğarak öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısının 17 suçtan kaydı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN