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Antalya'da kan donduran cinayet! Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi, ikinci ceset bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 10:07
Antalya'da yaşayan 32 yaşındaki Ali Diken 35 gün önce kaybolmuştu. Ali Diken'i en yakın arkadaşı öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri yaptığı kazı çalışmasında Diken'den başka 1 ceset daha buldu. A Haber muhabir Hakan Gürkan olay yerinden son gelişmeleri aktardı.
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