25 Ocak 2024, Perşembe
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Antalya'da kan donduran cinayet! Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi, ikinci ceset bulundu
Antalya'da yaşayan 32 yaşındaki Ali Diken 35 gün önce kaybolmuştu. Ali Diken'i en yakın arkadaşı öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri yaptığı kazı çalışmasında Diken'den başka 1 ceset daha buldu. A Haber muhabir Hakan Gürkan olay yerinden son gelişmeleri aktardı.