Antalya'da garip olay! 'Su' yüzünden tartıştığı komşusu hastanelik etti

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Sabure Özçelik (70), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 'su' tartışması yaşadığı komşusu M.E. tarafından öldüresiye dövüldü. Sabure Özçelik'in eşi Bayram Ali Özçelik (77), "Olay yerine vardığımda eşimi yerde ölü gibi yatarken buldum" dedi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülüp başına 5 dikiş atılan Sabure Özçelik, komşusundan şikayetçi oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN