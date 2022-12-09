09 Aralık 2022, Cuma
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Antalya'da evlat vahşeti! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü! Komşuları yakaladı
Antalya'da 37 yaşındaki Yusuf Tıraş evde tartıştığı annesi Zübeyde Tıraş'ı (61) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan oğul Tıraş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.