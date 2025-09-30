30 Eylül 2025, Salı
Antalya'da define faciası
Antalya'da define aramak için kazdıkları yaklaşık 25 metrelik kuyuda çalıştırdıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 1'i define arayan, diğeri de yardım talepleri üzerine olay yerine gelip kuyuya giren 2 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.