Antalya’da define faciası

Antalya'da define aramak için kazdıkları yaklaşık 25 metrelik kuyuda çalıştırdıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 1'i define arayan, diğeri de yardım talepleri üzerine olay yerine gelip kuyuya giren 2 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.