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Antalya'da başıboş köpek dehşeti! O anlar böyle görüntülendi

Antalya'da başıboş köpek dehşeti! O anlar böyle görüntülendi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 26.07.2024 12:17
Güncelleme:26.07.2024 12:18
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 42 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilirken, Antalya'da başıboş köpek dehşeti haberi geldi. İş yerinde bir kadın tarafından bakıldığı öğrenilen sokak köpeklerinden birisi, saldırdığı genç kadını baldırından ısırdı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, çevredeki vatandaşlar köpeklerin çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere herkese saldırdığını belirtti.
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