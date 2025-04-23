23 Nisan 2025, Çarşamba
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Antalya’da 3 yaşındaki çocuğun sır kaybı! 8 saatlik kabus
Baba Murat Ilgaz o gün her sabah olduğu gibi, 3 yaşındaki oğlunu servise bindirmişti. Kreşten gelen bir mesajla dünyası başına yıkıldı. Zira oğlunun okula hiç gelmediğini öğrendi. Küçük çocuk saatler sonra bir parkta bulundu. Peki ama 3 yaşındaki çocuk kreş servisinden nasıl tek başına inebildi. Servis şoförü buna nasıl göz yumdu. Burası muamma. Aile kreş hakkında suç duyurusunda bulundu.