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Antalya’da 3 yaşındaki çocuğun sır kaybı! 8 saatlik kabus

Antalya’da 3 yaşındaki çocuğun sır kaybı! 8 saatlik kabus

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 13:40
Baba Murat Ilgaz o gün her sabah olduğu gibi, 3 yaşındaki oğlunu servise bindirmişti. Kreşten gelen bir mesajla dünyası başına yıkıldı. Zira oğlunun okula hiç gelmediğini öğrendi. Küçük çocuk saatler sonra bir parkta bulundu. Peki ama 3 yaşındaki çocuk kreş servisinden nasıl tek başına inebildi. Servis şoförü buna nasıl göz yumdu. Burası muamma. Aile kreş hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Antalya’da 3 yaşındaki çocuğun sır kaybı! 8 saatlik kabus
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