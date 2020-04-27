- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Antalya’da 17 gündür haber alınamayan kayıp Hayriye'nin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz
Antalya'da 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrılan lise öğrencisi 16 yaşındaki Hayriye Nur Özyurt'tan 17 gündür haber alınamıyor. Anneanne Ayşe Yıldırım, torununun hayatından endişe ettiğini onu arayan kızdan şüphelendiğini belirterek, "Ne olur, torunumu bulun. Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.