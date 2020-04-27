Antalya’da 17 gündür haber alınamayan kayıp Hayriye'nin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz

Antalya'da 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrılan lise öğrencisi 16 yaşındaki Hayriye Nur Özyurt'tan 17 gündür haber alınamıyor. Anneanne Ayşe Yıldırım, torununun hayatından endişe ettiğini onu arayan kızdan şüphelendiğini belirterek, "Ne olur, torunumu bulun. Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz" ifadelerini kullandı.