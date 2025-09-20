Antalya ve Muğla’da orman yangınları! İşte bölgelerden son durum

Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangında zarar gören seralar ve araçlar A Haber ekibi tarafından görüntülendi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de orman yangını vardı. İşte tüm detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN