20 Eylül 2025, Cumartesi

Antalya ve Muğla'da orman yangınları! İşte bölgelerden son durum
Antalya ve Muğla’da orman yangınları! İşte bölgelerden son durum

Antalya ve Muğla’da orman yangınları! İşte bölgelerden son durum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 08:35
Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangında zarar gören seralar ve araçlar A Haber ekibi tarafından görüntülendi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de orman yangını vardı. İşte tüm detaylar...
