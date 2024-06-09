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Antalya Manavgat'ta orman yangını

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 15:53
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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