Antalya Korkuteli’den Avrupa’ya şeftali! Rekolte ne durumda?

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ata tohumlarıyla yetişen şeftali Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Gürkan konuğu olan üretici Yaşar Kocaoğlu anlattı.

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