31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya 2019 rekorunun üstüne çıktı

Antalya 2019 rekorunun üstüne çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2023 15:49
Antalya'yı hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 11 bin 828 oldu. Antalya böylece 2019 turist rekorunun üstüne çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı. Antalya Havalimanı Müdürü Deniz Varol konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya 2019 rekorunun üstüne çıktı
Antalya 2019 rekorunun üstüne çıktı
Hem şifalı hem lezzetli! İşte tarifi...
Hem şifalı hem lezzetli! İşte tarifi...
Avrupa’ya ihraç ediliyor! Yüzde 95’i...
Avrupa’ya ihraç ediliyor! Yüzde 95’i...
Göz kamaştıran lavanta bahçesi!
Göz kamaştıran lavanta bahçesi!
Aşırı sıcaklar geliyor!
Aşırı sıcaklar geliyor!
Komşudan tohum istedi! Şaşkına döndü
Komşudan tohum istedi! Şaşkına döndü
Dehşet anları! Sopayla bayılttı yerde tekmeledi
Dehşet anları! Sopayla bayılttı yerde tekmeledi
Ailede çocukla iletişim nasıl olmalı?
Ailede çocukla iletişim nasıl olmalı?
Kaçak ilaç operasyonu
Kaçak ilaç operasyonu
Mustafa Sabri Küçükaşçı vefat etti
Mustafa Sabri Küçükaşçı vefat etti
17 katlı binada yangın!
17 katlı binada yangın!
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Daha Fazla Video Göster