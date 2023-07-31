Antalya 2019 rekorunun üstüne çıktı

Antalya'yı hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 11 bin 828 oldu. Antalya böylece 2019 turist rekorunun üstüne çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı. Antalya Havalimanı Müdürü Deniz Varol konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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