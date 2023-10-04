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Annesini öldürüp intihar eden Dilara Alagöz ile annesinin son görüntüleri ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 04.10.2023 16:36
Son dakika… Ankara'da, annesi Ayşe Alagöz'ü bıçaklayıp öldüren ve ardından inşaat halindeki binanın 10'uncu katından atlayıp yaşamına son veren Dilara Alagöz'ün, olaydan 4 saat önce annesiyle markete gittiği görüntüleri ortaya çıktı.
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