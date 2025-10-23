23 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Annesini darbedip kendisini odaya kilitledi! İtfaiye kapıyı kırdı polis yakaladı
Kağıthane’de iddiaya göre annesi Çiğdem B.’yi (42) darbeden Bedirhan T. (20), kendisini 'Kendimi keseceğim' diyerek odaya kilitledi. Annenin ihbarda bulunması üzerine eve gelen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından Bedirhan T.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Bedirhan T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.