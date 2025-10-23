23 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Annesini darbedip kendisini odaya kilitledi! İtfaiye kapıyı kırdı polis yakaladı
Annesini darbedip kendisini odaya kilitledi! İtfaiye kapıyı kırdı polis yakaladı

Annesini darbedip kendisini odaya kilitledi! İtfaiye kapıyı kırdı polis yakaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2025 16:34
Kağıthane’de iddiaya göre annesi Çiğdem B.’yi (42) darbeden Bedirhan T. (20), kendisini 'Kendimi keseceğim' diyerek odaya kilitledi. Annenin ihbarda bulunması üzerine eve gelen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından Bedirhan T.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Bedirhan T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Annesini darbedip kendisini odaya kilitledi! İtfaiye kapıyı kırdı polis yakaladı
Foça’da sağanak sonrası su baskını!
Foça'da sağanak sonrası su baskını!
Başıboş köpekler koyunları telef etti
Başıboş köpekler koyunları telef etti
Fosseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü
Fosseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü
Uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü
Uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü
Velinin öğretmeni darbettiği iddiası
Velinin öğretmeni darbettiği iddiası
Balıkçıların ağına takıldı! 3 tonluk...
Balıkçıların ağına takıldı! 3 tonluk...
A Haber selin vurduğu Gökçeada’da
A Haber selin vurduğu Gökçeada'da
A Haber selin vurduğu Foça’da!
A Haber selin vurduğu Foça’da!
Atalar Köyü’nde tarih ile doğa iç içe!
Atalar Köyü'nde tarih ile doğa iç içe!
Kardeşim diyordu ama...
"Kardeşim" diyordu ama...
Feci kazada 3 kardeş can verdi!
Feci kazada 3 kardeş can verdi!
Üniversitede eski eşten pompalı dehşet!
Üniversitede eski eşten pompalı dehşet!
Daha Fazla Video Göster