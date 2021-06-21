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Anne ve oğlunun cesetlerinin bulunduğu evde bomba alarmı! Neden not bırakıldı?

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Giriş: 21.06.2021 10:37
İstanbul Beylikdüzü'nde Yakuplu Mahallesi'nde akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir dairede anne ve oğlunun cesetleri,  kapılarında 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' notları yazan ayrı odalarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi. Daireye giren polis ekipleri içeride oda kapısında asılı bir notta 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını tespit etti. Olaya ilişkin son bilgileri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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