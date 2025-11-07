Anne ve 5 yaşındaki oğlu nerede? 5 gündür haber yok

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 5 gündür kayıp olan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ı bulmak için ekipler seferber oldu. Yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülen arama çalışmalarında dron ve iz takip köpekleri de kullanılıyor. Engebeli arazi şartları çalışmaları güçleştirirken, anne ve oğlunun telefonundan en son 4 Kasım sabahı 05.30’da sinyal alındığı belirtildi. Ekipler, "kaçtı mı, kaçırıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

