07 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Anne ve 5 yaşındaki oğlu nerede? 5 gündür haber yok
Anne ve 5 yaşındaki oğlu nerede? 5 gündür haber yok

Anne ve 5 yaşındaki oğlu nerede? 5 gündür haber yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2025 11:52
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 5 gündür kayıp olan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ı bulmak için ekipler seferber oldu. Yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülen arama çalışmalarında dron ve iz takip köpekleri de kullanılıyor. Engebeli arazi şartları çalışmaları güçleştirirken, anne ve oğlunun telefonundan en son 4 Kasım sabahı 05.30’da sinyal alındığı belirtildi. Ekipler, "kaçtı mı, kaçırıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Anne ve 5 yaşındaki oğlu nerede? 5 gündür haber yok
Anne ve 5 yaşındaki oğlu nerede?
Anne ve 5 yaşındaki oğlu nerede?
Otomobil takla atıp eve çarptı sürücü öldü
Otomobil takla atıp eve çarptı sürücü öldü
Mantar toplamaya çıkan anne oğul nerede?
Mantar toplamaya çıkan anne oğul nerede?
Fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezası
Fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezası
Güllü’nün kızı yeniden ifade verdi!
Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi!
Gebze’de bina neden çöktü? Flaş açıklama
Gebze’de bina neden çöktü? Flaş açıklama
İstinat duvar çöktü iki binada hasar oluştu
İstinat duvar çöktü iki binada hasar oluştu
Oduna giden yaşlı çiftten acı haber!
Oduna giden yaşlı çiftten acı haber!
Hatay’da korkutan dolu anlar: Doğal gaz borusu patladı
Hatay'da korkutan dolu anlar: Doğal gaz borusu patladı
Otomobil dereye uçtu: Uzman çavuş yaşamını yitirdi
Otomobil dereye uçtu: Uzman çavuş yaşamını yitirdi
Akrabasını av tüfeğiyle vurup darp eden şüpheli tutuklandı
Akrabasını av tüfeğiyle vurup darp eden şüpheli tutuklandı
Karacabey’de geceyi gündüze çeviren yıldırımlar böyle görüntülendi
Karacabey'de geceyi gündüze çeviren yıldırımlar böyle görüntülendi
Daha Fazla Video Göster