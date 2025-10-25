Ankara’nın bir köyünde geçmişe yolculuk! 83 yaşındaki İsmail amca emek müzesi kurdu

Ankara’da bir köyde kurulan sıradışı müze, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Şehir merkezlerinden uzakta yer alan bu köy müzesinde, geçmişte tarlalarda, evlerde ve günlük yaşamda kullanılan çok sayıda eşya sergileniyor. Köy halkının bağışlarıyla oluşturulan müzede, el yapımı tarım aletlerinden eski mutfak gereçlerine kadar pek çok eşya yer alıyor. Ziyaretçiler, geçmişin izlerini taşıyan bu özel mekânda Anadolu kültürünün geleneksel yaşam biçimini yakından tanıma fırsatı buluyor.

