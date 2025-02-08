08 Şubat 2025, Cumartesi
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Ankara'daki spotçular çarşısında yangın çıktı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Spotçular Çarşısı'nda yangın çıktı. Çatı tadilatı sırasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle komşu dükkana sıçradı. Kazada 2 dükkan maddi hasar aldı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Spotçular Çarşısı'nda yangın çıktı. 2 katlı spot eşya dükkanındaki tadilat sırasında yükselen alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede komşu dükkana sıçradı. Olayda 2 dükkan maddi hasar alırken yangın kontrol altına alındı.