Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına çarptı: 9 ölü

Son dakika haberine göre Sabahın ilk saatlerinde Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs üst geçit direğine çarptı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin de yaralandığını açıkladı. Son detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan anlattı.

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