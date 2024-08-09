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Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına çarptı: 9 ölü

Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına çarptı: 9 ölü

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 09:05
Son dakika haberine göre Sabahın ilk saatlerinde Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs üst geçit direğine çarptı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin de yaralandığını açıkladı. Son detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan anlattı.
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