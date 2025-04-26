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Ankara’da sokak köpeklerinin kovaladığı bir çocuk yaralandı! O anlar kamerada

Ankara’da sokak köpeklerinin kovaladığı bir çocuk yaralandı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 00:34
Edinilen bilgilere göre, Mamak Mutlu Mahallesi’nde yolda yürüyen bir çocuğu başıboş sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kurtulmak için yüksekten atlayan çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından hastaneye gönderilen çocuğun, kaval kemiğinin kırıldığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Ankara’da sokak köpeklerinin kovaladığı bir çocuk yaralandı! O anlar kamerada
Ankara’da sokak köpeklerinin kovaladığı bir çocuk yaralandı!
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