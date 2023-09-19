19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'da sanayi sitesinde yangın

Ankara'da sanayi sitesinde yangın

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2023 12:08
Ankara Gersan Sanayi sitesinde minder fabrikasında yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da sanayi sitesinde yangın
Ankara'da sanayi sitesinde yangın
Ömrünüze ömür katacak öneriler!
Ömrünüze ömür katacak öneriler!
Su seviyesi yüzde 25’in altında! Kriz kapıda
Su seviyesi yüzde 25'in altında! Kriz kapıda
Organize suç örgütüne şafak operasyonu
Organize suç örgütüne şafak operasyonu
Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı
Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı
İskeçe’de Türk azınlıktan okul boykotu
İskeçe'de Türk azınlıktan okul boykotu
Daha 3 yaşındaydı! Korkunç son
Daha 3 yaşındaydı! Korkunç son
Camii tasarımında kuş bakışı Allah lafzı
Camii tasarımında kuş bakışı "Allah" lafzı
Rize ile Samsun arası 2,5 saat olacak
Rize ile Samsun arası 2,5 saat olacak
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
İzmir’den acı haber!
İzmir'den acı haber!
Kazgan Cebeci’yi paramparça etti
Kazgan Cebeci’yi paramparça etti
Daha Fazla Video Göster