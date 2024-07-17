Ankara'da sağanak etkili oldu! Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldıı

Ankara’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Ankara-Konya karayolu Bala kavşağı Ankara istikametinde sağanağın etkisiyle taşkın yaşandı. Taşkının ardından kapanan yol nedeniyle uzun araç trafiği oluştu. Suyun tahliyesi için bölgeye gelen Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar kontrollü olarak ulaşıma açıldı. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları olay yerinden anlattı.

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