Ankara’da katliam gibi kaza: 9 ölü! Şoför direksiyonda uyudu mu?

Başkent Ankara dün sabah güne katliam gibi kazayla uyandı. Ağrı'dan kalkan yolcu otobüsü saat 5 sıralarında kontrolden çıktı, köprünün ayağına saplandı. Aralarında şoförün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazanın sebebine dair ise konuşulan tek bir iddia var. O da; şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceği ihtimali.

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