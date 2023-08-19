Ankara'da inşaat projesinde yangın! Alışveriş merkezinin karşısında büyük panik

Ankara Yenimahelle'de bir inşaat projesinde yangın çıktı. Çok yoğun bir alışveriş merkezinin karşısında yer alan yangına ekipler müdahale etti. Detayları A haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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