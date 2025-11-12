12 Kasım 2025, Çarşamba
Ankara’da gelin dehşeti: 86 yaşındaki kayınvalidesi hayatını kaybetti
Ankara’nın Keçiören ilçesinde gelini tarafından darbedildiği iddia edilen 86 yaşındaki Nadiye S., iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı’da toprağa verilirken, gözaltına alınan gelin A.S. suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.