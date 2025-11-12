Ankara’da gelin dehşeti: 86 yaşındaki kayınvalidesi hayatını kaybetti

Ankara’nın Keçiören ilçesinde gelini tarafından darbedildiği iddia edilen 86 yaşındaki Nadiye S., iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı’da toprağa verilirken, gözaltına alınan gelin A.S. suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

