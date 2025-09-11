11 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Ankara'da Başak Gürkan Arslan cinayeti
Ankara’da Başak Gürkan Arslan cinayeti

Ankara'da Başak Gürkan Arslan cinayeti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 13:46
Ankara korkunç bir kadın cinayetine sahne oldu. Boşanma aşamasındaki yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, eşinin babası tarafından katledildi. Cinayet anında kadının eşi ve 5 yaşındaki kızı da olay yerindeydi.
