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Ankara’da 9 kişinin öldüğü kazada, otobüsteki 8 kişilik aileden 5 kişi öldü; Cenazeden dönüyorlarmış

Ankara’da 9 kişinin öldüğü kazada, otobüsteki 8 kişilik aileden 5 kişi öldü; Cenazeden dönüyorlarmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 09.08.2024 10:43
İzmir’den Ankara’ya giden otobüs Polatlı’da bariyerleri yıkarak köprünün direğine çarptı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti. 9 kişinin öldüğü kazada, otobüsteki 8 kişilik aileden 5 kişi öldüğü öğrenildi. Ailenin yakını olan vatandaş; “Benim dayımın kızlarıydı. Eşi ve çocukları toplam 8 kişi otobüste bulunuyordu. 1 hafta önce İzmir’den Ağrı’ya gittiler. Tekrardan İzmir’e dönerken burada kaza yaptılar. Ailemizden 8 kişi vardı. Onlardan 5 öldü. Yaralı 3 kişiden biri bize kazayı haber verdi. Bize konum attı ve kaza yaptıklarını söyleyip yetişin çağrısı yaptı. Diğer yaralılarımız hakkında şu anda bilgimiz yok” dedi.
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