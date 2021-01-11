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Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi

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Giriş: 11.01.2021 00:21
Güncelleme:11.01.2021 00:25
Son dakika haberi...AFAD tarafından yapılan açıklamada merkezi Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin 12.81 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Prof.Dr. Şükrü Ersoy Ankara'da yaşanan deprem hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi
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