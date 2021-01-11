Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi

Son dakika haberi...AFAD tarafından yapılan açıklamada merkezi Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin 12.81 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Prof.Dr. Şükrü Ersoy Ankara'da yaşanan deprem hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.