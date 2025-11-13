13 Kasım 2025, Perşembe
Ankara ve Antalya'da trafik kilit! A Haber ekipleri takipte
Başkent Ankara'da ve turizmin kalbi Antalya'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren ana arterlerde ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki son durumu ve kilitlenen noktaları A Haber muhabirleri Ankara'dan Filiz Uçan Savaş ve Antalya'dan Kartal Oğuz aktardı.