Ankara ve Antalya’da trafik kilit! A Haber ekipleri takipte

Başkent Ankara'da ve turizmin kalbi Antalya'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren ana arterlerde ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki son durumu ve kilitlenen noktaları A Haber muhabirleri Ankara'dan Filiz Uçan Savaş ve Antalya'dan Kartal Oğuz aktardı.

