Ankara ve Antalya'da trafik kilit! A Haber ekipleri takipte
Ankara ve Antalya’da trafik kilit! A Haber ekipleri takipte

Ankara ve Antalya'da trafik kilit! A Haber ekipleri takipte

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 10:16
Başkent Ankara'da ve turizmin kalbi Antalya'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren ana arterlerde ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki son durumu ve kilitlenen noktaları A Haber muhabirleri Ankara'dan Filiz Uçan Savaş ve Antalya'dan Kartal Oğuz aktardı.
