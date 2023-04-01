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Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı gün sayıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 16:18
Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı açılış için gün sayıyor. Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 km olup, projenin tamamlanması ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 405 km.ye düşecek, 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacak. Detayları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.
Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı
Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı
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