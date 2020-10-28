Ankara Mamak'ta korkutan patlama! Çok sayıda sağlık ekibi gönderildi

Son dakika haberi...Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi... Yaralılar var, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi...Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi... Yaralılar var, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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