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Ankara Mamak'ta korkutan patlama! Çok sayıda sağlık ekibi gönderildi

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Giriş: 28.10.2020 06:48
Son dakika haberi...Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi... Yaralılar var, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi...Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi... Yaralılar var, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ankara'da korkutan patlama! Çok sayıda sağlık ekibi gönderildi
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