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Ankara Mamak'ta doğal gaz patlaması! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

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Giriş: 29.09.2023 08:11
Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.
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Mamak'ta doğal gaz patlaması!
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